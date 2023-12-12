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- IT и Телеком
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"Киевстар" частично восстановил после сбоя работу фиксированной связи
Мобильный оператор "Киевстар" по состоянию на 20:00 вторника частично возобновил работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и намерен возобновить другие услуги в течение среды. Об этом говорится в сообщении компании.
"Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря. Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", - говорится в нем.
"Киевстар" также поблагодарил правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации, а абонентов, коллег по телекоммуникационному рынку и корпоративных клиентов - за понимание и поддержку.
"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию", - заявили в компании.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Позже мобильный оператор добавил, что новости о компенсациях и сроках восстановления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании, и обратил внимание на активность мошенников.
"Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации. Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми: они могут оказаться мошенниками", - отметили в "Киевстаре".
Напомним, что ранее в "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг. Утром 12 декабря в компании заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала самым серьезным подобным происшествием в истории украинского телеком-рынка. При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Квалификация события при этом пока нетипично широка - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.