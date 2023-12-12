"Київстар" частково відновив після збою роботу фіксованого зв'язку

Мобільний оператор "Київстар" станом на 20:00 вівторка частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і має намір відновити інші послуги протягом середи. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - йдеться у ньому.

"Київстар" також висловив подяку правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації, а абонентам, колегам по телекомунікаціному ринку та корпоративним клієнтам - за розуміння і підтримку.

"Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації", - заявили у компанії.

Натомість пізніше мобільний оператор додав, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії, і звернув увагу на активність шахраїв.

"Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями", - зазначили в "Київстарі".

Нагадаємо, що раніше в "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг. 12 грудня в компанії заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку. При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.