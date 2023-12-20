У "Київстар" знову стався збій в роботі: що кажуть в компанії

Уранці середи, 20 грудня, користувачі мобільного оператора "Київстар" знову повідомили про збої у роботі, а саме відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку і скористатися іншими послугами у додатку.

У пресслужбі "Київстар" заявили, що знають про проблему і працюють над її усуненням.

"Ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", - йдеться у повідомленні

У "Київстар" запевнили, що роблять все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше та перепросили абонентів за незручності.

Тим часом користувачі скаржиться на відсутність мобільного зв'язку і мобільного інтернету. Також не доступні деякі інші послуги.

Зауважимо, мобільний оператор "Київстар", що раніше стикнувся з масштабною кібератакою, станом на вечір 15 грудня відновив доступ до мобільного інтернету по всій Україні.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

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