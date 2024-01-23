Хакеры "взломали" московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-телеком". Эта компания обеспечивает интернетом целый ряд государственных структур России.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении ГУР говорится, что "Акадо-Телеком" обеспечивает услугами ряд государственных структур России, в частности администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты.

В ведомстве сообщают, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".

"В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора", - отмечают в ГУР.

Точный масштаб ущерба для России уточняется.

Хакерские атаки на российскую инфраструктуру

Это уже не в первый раз, когда хакеры наносят ущерб интернет-провайдерам и госпредприятиям страны-агрессора.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно взломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ. Они выгрузили оттуда множество секретной информации, которая касалась временно оккупированных регионов в Харьковской и Запорожской областях, а также их "руководства".

А в декабре 2023 года стало известно, что Blackjack совершили успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры взломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. Через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, которое выполняет все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

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