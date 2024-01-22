DDoS-атаки идут просто непрерывно: monobank снова атаковали хакеры

Вечером 21 января на виртуальный банк Monobank была совершена очередная хакерская атака.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Думаю на сегодняшний день Монобанк одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос", - написал он в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил ИТ-команду, которая стоит на страже ИТ-инфраструктуры.

"Вот пока писал началась новая волна... Стоим!", - добавил Гороховский.

В ночь на 20 января Олег Гороховский также сообщал о мощной DDoS-атаке, которую удалось отразить.

Напомним, время от времени в работе monobank случаются сбои. В 2023 году это происходило, в частности, 1 февраля и 20 июля – через приложение было невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж. А 12 декабря того же года monobank подвергся массированной DDoS-атаке, в результате которой приложение перестало нормально работать.

Вместе с тем, виртуальный банк продолжает развиваться. Так, например, недавно сообщалось, что Monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров – База от Monobank. А осенью 2023 года monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

Фото: ua.depositphotos.com