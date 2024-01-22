DDoS-атаки йдуть просто безперервно: monobank знову атакували хакери

Ввечері 21 січня на віртуальний банк Monobank буда здійснена чергова хакерська атака.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він подякував ІТ-команді, яка стоїть на варті ІТ-інфраструктури.

"Ось поки писав почалася нова хвиля... Стоїмо!", - додав Гороховський.

В ніч на 20 січня Олег Гороховський також повідомляв про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.

Нагадаємо, час від час у роботі monobank трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року monobank зазнав масованої DDoS-атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.

Разом з тим віртуальний банк продовжує розвиватися. Так, наприклад, нещодавно повідомлялося, що Monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів - База від Monobank. А восени 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків в закладах харчування TakeUsEat.

Фото: ua.depositphotos.com