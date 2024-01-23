Хакери "зламали" московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у Росії виник масштабний збій у роботі інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Ця компанія забезпечує інтернетом низку державних структур Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні ГУР йдеться, що "Акадо-телеком" забезпечує послугами низку державних структур Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об’єкти.

У відомстві повідомляють, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "Акадо".

Ілюстрація: Telegram / ГУР

"У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", - зазначають у ГУР.

Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

Хакерські атаки на російську інфраструктуру

Це вже не вперше, коли хакери наносять шкоду інтернет-провайдерам і держпідприємствам країни-агресора.

У кінці листопада 2023 року повідомлялося, що група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ. Вони вивантажили звідти велику кількість секретної інформації, яка стосувалася тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього "керівництва".

А у грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

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