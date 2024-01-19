Хакери Blackjack зламали російське держпідприємство і викрали техдокументацію на понад 500 об'єктів Міноборони РФ

Група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайти цінних даних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Згідно з повідомленням, хакери здійснили успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Йдеться про "федеральное государственное унитарное предприятие "главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам").

В ГУР зазначають, що вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack. Вони здобули 1,2 терабайти цінних даних, серед яких - технічна документація на понад 500 об’єктів Міноборони Росії.

"Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України", - повідомили в ГУР.

Крім того, у межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства РФ, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів.

"Висловлюємо вдячність учасникам потужної кіберспільноти Blackjack, які вкотре філігранно обіграли росіян та значно посилили обороноздатність України", - підсумували в ГУР.

Додамо, що ФДУП "Головне військово-будівельне управління зі спеціальних об'єктів" знаходиться у російському місті Ціолковський Амурської області, яке відомо наявністю космодрому "Восточний". Підприємство перебуває під санкціями України з 19 жовтня 2022 року.

"Операції" хакерів Blackjack

Це не перша подібна "операція" хакерів Blackjack. У кінці листопада 2023 року джерела повідомляли, що Blackjack успішно зламали сайт міністерства праці та соціального захисту РФ і вивантажили звідти велику кількість секретної інформації, яка стосувалася тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього "керівництва".

А у грудні 2023 року стало відомо, що вони успішно здійснили масштабну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу" - найбільшої російської приватної компанії, що забезпечує водопостачання для 7 мільйонів споживачів.

Відзначилися хакери Blackjack і у січні 2024 року, коли зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам.

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