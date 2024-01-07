У 2023 році хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на $600 млн

В минулому році північнокорейські хакери викрали $600 млн у вигляді криптовалюти. Можливо ця сума зросте до $700 млн, якщо буде підтверджено походження ще двох останніх хакерських атак-2023. Про це стало відомо з нового дослідження TRM Labs.

Загалом за рік показник світової кіберзлочинності з КНДР впав на 30%, оскільки у 2022 році показник крадіжок склав $850 млн.

"Все одно Північна Корея відповідальна за майже третину всіх коштів, що у 2023 році було викрадено з крипторахунків", - кажуть в TRM Labs.

За словами аналітиків, КНДР проводить зломи, що в середньому в десять разів більш збиткові, ніж атаки, що пов’язані з іншими країнами. Загалом з 2017 року хакери Пхеньяна вкрали криптовалюти на суму майже $3 млрд.

"Північна Корея проводить майже всі свої атаки, скомпрометувавши приватні ключі та вихідні фрази, які є критично важливими елементами безпеки цифрових гаманців. Хакери переводять цифрові активи жертв на адреси гаманців, контрольовані північнокорейськими оперативниками. Потім вони обмінюються переважно на USDT або Tron і конвертуються у тверду валюту за допомогою позабіржових брокерів", - пояснюють в TRM Labs.

Як хакери ведуть війну проти України

Загалом після 24 лютого хакерські атаки стали одним з основних інструментів у війни Росії проти України. Так, у грудні-2023 через хакерську атаку проти "Київстару" було зруйновано близько 40% інфраструктури мобільного оператора.

Раніше ЗМІ писали про те, що російські хакери знайшли спосіб ввійти в систему українського телекомунікаційного гіганта "Київстар" принаймні з травня 2023 року, вони готували масштабну кібератаку, яка мала стати “великим попередженням” для країн Заходу.

Наші хакери теж проводять свої операції на інфраструктуру ворога. Зокрема, українська хакерська група Black Jack успішно здійснила масштабну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу" - найбільшої російської приватної компанії, що забезпечує водопостачання для 7 мільйонів споживачів. Можливо, хакери діяли за підтримки СБУ.