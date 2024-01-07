В 2023 году хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на $600 млн

В прошлом году северокорейские хакеры похитили $600 млн в виде криптовалюты. Возможно, эта сумма вырастет до $700 млн, если будет подтверждено происхождение еще двух последних хакерских атак-2023. Об этом стало известно из нового исследования TRM Labs.

За год показатель мировой киберпреступности с КНДР упал на 30%, поскольку в 2022 году показатель краж составил $850 млн.

"Все равно Северная Корея ответственна за почти треть всех средств, которые в 2023 году были похищены из криптосчетов", - говорят в TRM Labs.

По словам аналитиков, КНДР проводит взломы, что в среднем в десять раз убыточнее, чем атаки, связанные с другими странами. В целом с 2017 года хакеры Пхеньяна украли криптовалюты на сумму почти $3 млрд.

"Северная Корея проводит почти все свои атаки, скомпрометировав частные ключи и исходные фразы, которые являются критически важными элементами безопасности цифровых кошельков. Хакеры переводят цифровые активы жертв в адреса кошельков, контролируемые северокорейскими оперативниками. Затем они обмениваются преимущественно на USDT или Tron и конвертируются в жесткую валюту с помощью внебиржевых брокеров", – объясняют в TRM Labs.

Как хакеры ведут войну против Украины

В целом после 24 февраля хакерские атаки стали одним из основных инструментов войны России против Украины. Так, в декабре-2023 из-за хакерской атаки против "Киевстара" было разрушено около 40% инфраструктуры мобильного оператора.

Ранее СМИ писали о том, что российские хакеры нашли способ войти в систему украинского телекоммуникационного гиганта "Киевстар", по крайней мере, с мая 2023 года, они готовили масштабную кибератаку, которая должна была стать "большим предупреждением" для стран Запада.

Наши хакеры тоже производят свои операции на инфраструктуру врага. В частности, украинская хакерская группа Black Jack успешно осуществила масштабную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала" - крупнейшую российскую частную компанию, обеспечивающую водоснабжение для 7 миллионов потребителей. Возможно, хакеры действовали при поддержке СБУ.