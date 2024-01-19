Хакеры Blackjack взломали российское госпредприятие и похитили техдокументацию более чем на 500 объектов Минобороны РФ

Группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, мастерски проникла в базу данных российской госкомпании и получила 1,2 терабайта ценных данных.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Согласно сообщению, хакеры совершили успешную кибератаку на российское государственное предприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Речь идет о "федеральном государственном унитарном предприятии "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам").

В ГУР отмечают, что удачную операцию провели специалисты украинской организации Blackjack. Они получили 1,2 терабайта ценных данных, среди которых - техническая документация более чем на 500 объектов Минобороны России.

"Критически важную информацию об уже завершенных российских военных объектах, которые находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины", - сообщили в ГУР.

Кроме того, в рамках кибероперации все данные были удалены с серверов предприятия РФ, что на время парализует строительство новых объектов московских террористов.

"Выражаем благодарность участникам мощного киберсообщества Blackjack, которые в очередной раз филигранно обыграли россиян и значительно усилили обороноспособность Украины", - подытожили в ГУР.

Добавим, что ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" находится в российском городе Циолковский Амурской области, известном наличием космодрома "Восточный". Предприятие находится под санкциями Украины с 19 октября 2022 года.

"Операции" хакеров Blackjack

Это не первая подобная "операция" хакеров Blackjack. В конце ноября 2023 года источники сообщали, что Blackjack успешно взломали сайт министерства труда и социальной защиты РФ и выгрузили оттуда большое количество секретной информации, касавшейся временно оккупированных регионов в Харьковской и Запорожской областях, а также их "руководства".

А в декабре 2023 года стало известно, что они успешно совершили масштабную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала" – крупнейшей российской частной компании, обеспечивающей водоснабжение для 7 миллионов потребителей.

Отличились хакеры Blackjack и в январе 2024 года, когда взломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам.

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