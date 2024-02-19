Российские хакеры атаковали известные украинские медиа и распространяли фейки про Авдеевку

Вечером 18 февраля редакции Украинской правды и Лига.net сообщили о хакерской атаке в социальной сети Х. Злоумышленники на страницах изданий распространяли фейки об Авдеевке.

Украинские медиа атаковали российские хакеры

"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что в Правительственную команду реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA уже обратились представители изданий "Украинская правда", Liga.net, "Апостроф" и "Телеграф".

В Госспецсвязи подчеркнули, что специалисты уже проводят исследование указанного инцидента.

Сломали аккаунты и запостили фейки об Авдеевке

Вечером 18 февраля хакеры сломали аккаунт "Украинской правды" в Х (Twitter) и сайт Liga.net. Во время атаки на страницах была выложена фейковая информация об Авдеевке.

Как сообщили в "Украинской правде", редакция потеряла доступ к аккаунту в соцсети Х, а на странице начали появляться российские фейки о якобы "разгроме" оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Позже редакция возобновила доступ к аккаунту.

Такая же новость о якобы "разгроме" элитных подразделений ВСУ появилась на ленте " Ліга.net".

"Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте Liga.net в соцсети Х", - отметили в редакции.

Кибератаки россиян

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы официально зафиксировали более 2 тысяч кибератак со стороны РФ.

1 февраля в Госспецсвязи зафиксировали массированную кибератаку на одно из государственных предприятий, в результате которой компьютеры в госучреждении были поражены вредоносной программой DIRTYMOE.

30 января кибератака была осуществлена на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в результате которой сайт получил повреждения.

25 января была зафиксирована масштабная кибератака на ГК "Нафтогаз Украины". О значительном техническом сбое заявили также и в "Укрпочте".

Источник фото: ua.depositphotos.com