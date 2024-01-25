В "Нафтогазе" заявили о масштабной кибератаке, о значительном сбое сообщила и "Укрпочта": что именно не работает

В четверг, 25 января, зафиксирована масштабная кибератака на ГК "Нафтогаз Украины". О значительном техническом сбое заявили также и в "Укрпочте".

Об этом сообщили пресс-службы "Нафтогаза" и "Укрпочты".

Кибератака на "Нафтогаз"

"Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети! Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают", - говорится в сообщении компании.

Пресс-служба отметила, что о сроках возобновления сервисов будет поставлено в известность дополнительно.

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Технический сбой в "Укрпочте"

"Укрпочта" также обратилась к своим клиентам с сообщением о сбое.

"Любимые клиенты, обратите внимание! В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - отметили в компании.

В "Укрпочте" сообщили, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже.

Кибератаки на другие украинские компании

Напомним, 12 декабря 2023 года была совершена мощная хакерская атака на компанию "Киевстар". В результате была частично разрушена IT-инфраструктура компании.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Добавим, что вечером 21 января на виртуальный банк Monobank также была совершена очередная атака хакеров. Кроме того, в ночь на 20 января соучредитель банка Олег Гороховский сообщал о мощной DDoS-атаке, которую удалось отразить.

Фото: ua.depositphotos.com