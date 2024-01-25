У "Нафтогазі" повідомили про масштабну кібератаку: не працюють вебсайти та кол-центр

У четвер, 25 січня, зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України".

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та Газмережі! Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", - йдеться в повідомленні компанії.

Пресслужба зазначила, що про строки відновлення сервісів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року була здійснена потужна хакерська атака на компанію "Київстар". Внаслідок цього було частково зруйновано IT-інфраструктуру компанії.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Додамо, що ввечері 21 січня на віртуальний банк Monobank також була здійснена чергова хакерська атака. Крім того, в ніч на 20 січня співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.

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