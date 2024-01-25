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У "Нафтогазі" повідомили про масштабну кібератаку: не працюють вебсайти та кол-центр
У четвер, 25 січня, зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України".
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
"Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та Газмережі! Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", - йдеться в повідомленні компанії.
Пресслужба зазначила, що про строки відновлення сервісів буде повідомлено додатково.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, 12 грудня 2023 року була здійснена потужна хакерська атака на компанію "Київстар". Внаслідок цього було частково зруйновано IT-інфраструктуру компанії.
При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.
Додамо, що ввечері 21 січня на віртуальний банк Monobank також була здійснена чергова хакерська атака. Крім того, в ніч на 20 січня співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.
Фото: ua.depositphotos.com