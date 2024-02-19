Російські хакери атакували відомі українські медіа та поширювали фейки про Авдіївку

Увечері 18 лютого редакції "Української правди" та "Ліга.net" повідомили про хакерську атаку у соціальній мережі Х. Зловмисники на сторінках видань поширювали фейки про Авдіївку.

Українські медіа атакували російські хакери

"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", - йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що до Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники видань "Українська правда", Liga.net, "Апостроф" та "Телеграф".

У Держспецзв’язку підкреслили, що фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту.

Зламали акаунти і запостили фейки про Авдіївку

Увечері 18 лютого хакери зламали акаунт "Української правди" у Х (Twitter) та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках було викладено фейкову інформацію про Авдіївку.

Як повідомили в "Українській правді", редакція втратила доступ до акаунту у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися російські фейки про нібито "розгром" окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.Пізніше редакція відновила доступ до акаунту.

Така ж сама новина про буцімто "розгром" елітних підрозділів ЗСУ з'явилася на стрічці "Ліга.net".

"Фейкова новина була оперативно знята зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж таки була активною, а також автоматично поширилася в акаунті Liga.net в соцмережі Х", - зауважили в редакції.

Кібератаки росіян

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби офіційно зафіксували понад 2 тисячі кібератак з боку РФ.

1 лютого у Держспецзв'язку зафіксували масовану кібератаку на одне з державних підприємств, внаслідок якої комп'ютери у держустанові були уражені шкідливою програмою DIRTYMOE.

30 січня кібератаку було здійснено на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень.

Росіяни намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, де зберігаються персональні дані громадян. Також кібератак зазнають енергетична сфера та інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони.

25 січня було зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".

Джерело фото: ua.depositphotos.com