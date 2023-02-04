Федоров назвав кількість російських кібератак проти України з 24 лютого

З початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксували понад 2 тисячі кібератак з боку РФ.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це більше двох тисяч за рік (після 24 лютого 2022 року – ред). Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак", - зазначив він.

За його словами, росіяни намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, де зберігаються персональні дані громадян. Також кібератак зазнають енергетична сфера та інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони.

Федоров наголосив, що поки РФ вдається тільки атакувати сайти якихось невеличких громад.

За словами міністра, було зафіксовано сотні кібератак проти "Дії", однак застосунок не зберігає персональні дані.

"У 2021 році ми платили гроші за кібератаки на "Дію". Ми збирали етичних хакерів з усього світу і платили їм мільйони гривень, щоб вони атакували "Дію", знаходили вразливості. Перед вторгненням, за 3-4 місяці, власна команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси", - додав Федоров.

Відомо, що наразі Російська Федерація працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.

Раніше Росія намагалася провернути цілу кампанію, щоб завдати суттєвої шкоди українській інфраструктурі. Так, Москва доповнювала ракетні удари по об'єктам енергетик кібератаками, але останні не мали суттєвого впливу.