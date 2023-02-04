Федоров назвал количество российских кибератак против Украины с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения официально зафиксировали более 2 тысяч кибератак со стороны РФ.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

"Если мы говорим об официально зафиксированных атаках, то это больше двух тысяч за год (после 24 февраля 2022 года – ред). Но на самом деле происходит кибервойна, когда атакуется множество информационных систем. И эти атаки не фиксируются, но происходят. Поэтому мы можем говорить о гораздо большем количестве атак", - отметил он.

По его словам, россияне пытаются попасть в реестры или информационные системы, где хранятся персональные данные граждан. Также кибератакам подвергается энергетическая сфера и информационные системы, связанные с МИД, с Минобороны.

Федоров подчеркнул, что пока РФ удается только атаковать сайты небольших громад.

По словам министра, были зафиксированы сотни кибератак против "Дії", однако приложение не хранит персональные данные.

"В 2021 году мы платили деньги за кибератаки на "Дію". Мы собирали этических хакеров со всего мира и платили им миллионы гривен, чтобы они атаковали "Дію", находили уязвимости. Перед вторжением, за 3-4 месяца, собственная команда хакеров атаковала нас 24/7 и мы смогли предупредить много сенситивных кибератак на энергетическую сферу, на государственные порталы, на государственные сервисы ”, – добавил Федоров.

Известно, что Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Ранее Россия пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный ущерб украинской инфраструктуре. Так, Москва дополняла ракетные удары по объектам энергетики кибератаками, но последние не оказали существенного влияния.