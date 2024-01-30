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Категорія
Агро
Дата публікації

На сайт Мінагрополітики було здійснено кібератаку

На сайт Мінагрополітики було здійснено кібератаку

На офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень.

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Про це повідомляє пресслужба МінАПК

"Змушені повідомити, що на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

У МінАПК зауважують, що наразі потрібен певний час для відновлення роботи сайту.

Новини про роботу МінАПК та іншу актуальну інформацію можете дізнатися на офіційних сторінках у соцмережах:

Працює також гаряча лінія МінАПК: 0-800-215-010 (дзвінки зі всіх номерів безкоштовні)

Для звернення громадян та доступ до публічної інформації: тел. (044) 363-08-41.

Вхідна кореспонденція: тел. (044) 363-08-47.

Нагадаємо, 25 січня було зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".

Автор:
Світлана Манько