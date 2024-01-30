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На сайт Мінагрополітики було здійснено кібератаку
На офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень.
Про це повідомляє пресслужба МінАПК
"Змушені повідомити, що на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
У МінАПК зауважують, що наразі потрібен певний час для відновлення роботи сайту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
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Нагадаємо, 25 січня було зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".