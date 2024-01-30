На сайт Мінагрополітики було здійснено кібератаку

На офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень.

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Про це повідомляє пресслужба МінАПК

"Змушені повідомити, що на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

У МінАПК зауважують, що наразі потрібен певний час для відновлення роботи сайту.

Новини про роботу МінАПК та іншу актуальну інформацію можете дізнатися на офіційних сторінках у соцмережах:

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Нагадаємо, 25 січня було зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".