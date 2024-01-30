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На сайт Минагрополитики была осуществлена кибератака
На официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба МинАПК.
"Вынуждены сообщить, что на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения", - говорится в сообщении.
В МинАПК отмечают, что сейчас нужно определенное время для возобновления работы сайта.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
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Напомним, 25 января была зафиксирована масштабная кибератака на ГК "Нафтогаз Украины". О значительном техническом сбое заявили также и в "Укрпочте".