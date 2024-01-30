На сайт Минагрополитики была осуществлена кибератака

На официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения.

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Об этом сообщает пресс-служба МинАПК.

"Вынуждены сообщить, что на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения", - говорится в сообщении.

В МинАПК отмечают, что сейчас нужно определенное время для возобновления работы сайта.

Новости о работе МинАПК и другой актуальной информации можете узнать на официальных страницах в соцсетях:

Работает также горячая линия МинАПК: 0-800-215-010 (звонки со всех номеров бесплатны)

Для обращения граждан и доступа к публичной информации: тел. (044) 363-08-41.

Входящая корреспонденция: тел. (044) 363-08-47.

Напомним, 25 января была зафиксирована масштабная кибератака на ГК "Нафтогаз Украины". О значительном техническом сбое заявили также и в "Укрпочте".