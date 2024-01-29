Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС сельхозпроизводителей на 6 месяцев будут лишать верификации.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария Кириллом Ватевым.

Сольский напомнил, что Правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.

"Например, если, согласно документам, подсолнечник ехал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов сможет не раньше чем через шесть месяцев после исключения", – пояснил Сольский.

В свою очередь Кирилл Ватев поддержал решение украинского Правительства, отметив, что оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.

Министры договорились и дальше тщательно отслеживать ситуацию, чтобы все перевозчики четко придерживались правил и контролировать перемещение сельскохозяйственной продукции в Болгарию.

Напомним, в декабре 2023 года Украина и Болгария согласовали порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Заметим, согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только тем компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Почему введено лицензирование экспорта зерна в Болгарию

Напомним, что в сентябре украинское правительство приняло постановление о внедрении механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) для пяти стран Европейского союза (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария).

Этот механизм, поддержанный Европейской комиссией, Украина представила в рамках плана разрешения зернового кризиса после завершение 15 сентября срока действия ограничительных мер, введенных в отношении украинского зерна Еврокомиссией. Тогда возобновили национальные запреты на его ввоз Польша, Венгрия и Словакия.

Более того, Венгрия сразу же значительно расширила список запрещенной к импорту агропродукции из Украины, а Словакия прибегла к похожему решению только спустя два с половиной месяца, 29 ноября.

Румыния же с Болагрией решили не запрещать ввоз украинского зерна и в конце концов согласились на механизм лицензирование. В случае с Болгарией, однако, все же был введен запрет на импорт подсолнечника из Украины, но ее срок начиная с декабря истек.

Однако, кроме них, лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника ввела в начале октября Молдова, не входящая в Евросоюз и стороной упомянутого торгового конфликта, соответственно, не была.

Конфликт с соседями вокруг экспорта зерна

В январе Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Источник фото: ua.depositphotos.com