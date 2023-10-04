Молдова ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семечек

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 4 октября решила ввести на время чрезвычайной ситуации регулирование посредством разрешения импорта некоторых сельскохозяйственных товаров.

Как говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, речь идет о лицензировании импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника.

Право на получение лицензий на импорт будут иметь только юридические или физические лица, осуществляющие экономическую деятельность в сфере производства масел и растительных жиров, продуктов мукомольной промышленности, препаратов для кормления и разведения сельскохозяйственных животных.

К заявлению на выдачу лицензии должны будут прилагаться документы, обосновывающие необходимость пополнения соответствующих запасов. При этом товары, загруженные к отправке до издания этого решения, подлежать лицензированию не будут.

Запросы на выдачу лицензий будут рассматриваются комиссией, созданной Минсельхозпищепромом из его представителей и представителей Министерство экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а также представителей соответствующих ассоциаций. В ведомстве обещают в течение 15 дней разработать положение об организации и работе такой комиссии.

"Лицензирование импорта зерновых в Республику Молдова является необходимым процессом для регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией в стране. Наша цель — контролировать и мониторить импорт зерна, обеспечивая тем самым качество и безопасность продуктов питания для потребителей", - заявил вице-премьер Владимир Боля.

Таким образом, по словам чиновника, удастся установить более строгий контроль за качеством импортируемой продукции, гарантируя ее соответствие стандартам пищевой безопасности. Он указал, что лицензирование поможет стабилизировать цены на зерно и защитить местных производителей, сбалансировав их интересы, интересы потребителей и государства.

Судя по сообщению, лицензирование коснется всей упомянутой продукции независимо от страны происхождения, то есть и украинской также. Тем не менее какого-либо упоминания Украины в этом контексте в нем нет.

Напомним, что соседняя Румыния тоже ввела лицензирование ввоза пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, а также рапса из Украины, согласившись не возвращаться к полному его запрету после окончания 15 сентября срока действия такой ограничительной меры, введенной от лица Европейской комиссии в интересах пяти стран Евросоюза.

В то же время Украина со своей стороны будет лицензировать экспорт упомянутой сельхозпродукции. Болгария на такой механизм согласилась, за исключением импорта семечек, который все же будет запрещен до конца ноября.

Сообщалось, что Словакия также согласилась на взаимное лицензирование. Польша же настаивает на продолжении действия национального запрета на ввоз четырех культур, а Венгрия, напомним, при этом еще и расширила этот перечень до 24 позиций.