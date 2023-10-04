Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 4 жовтня вирішила запровадити на час надзвичайної ситуації регулювання шляхом дозволу імпорту деяких сільськогосподарських товарів.

Як йдеться у повідомленні Міністерства сільського господарства та харчової промисловості Молдови, йдеться про ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника.

Право на отримання ліцензій на імпорт матимуть лише юридичні чи фізичні особи, які здійснюють економічну діяльність у сфері виробництва олій та рослинних жирів, продуктів борошномельної промисловості, препаратів для годування та розведення сільськогосподарських тварин.

До заяви на видачу ліцензії мають додаватися документи, що обґрунтовують необхідність поповнення відповідних запасів. При цьому товари, завантажені до відправлення до цього рішення, ліцензуванню не підлягатимуть.

Запити на видачу ліцензій розглядатимуться комісією, створеною Мінсільгоспхарчпромом з його представників та представників Міністерства економічного розвитку та цифровізації, Національного агентства з безпеки харчових продуктів, а також представників відповідних асоціацій. У відомстві обіцяють протягом 15 днів розробити положення про організацію та роботу такої комісії.

"Ліцензування імпорту зернових до Республіки Молдова є необхідним процесом для регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в країні. Наша мета - контролювати та моніторити імпорт зерна, забезпечуючи тим самим якість та безпеку продуктів харчування для споживачів", - заявив віце-прем'єр Володимир Боля.

Таким чином, за словами чиновника, вдасться встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується, гарантуючи її відповідність стандартам харчової безпеки. Він зазначив, що ліцензування допоможе стабілізувати ціни на зерно та захистити місцевих виробників, збалансувавши їхні інтереси, інтереси споживачів та держави.

Судячи з повідомлення, ліцензування торкнеться всієї згаданої продукції незалежно від країни походження, тобто української також. Проте будь-якої згадки України в цьому контексті у ньому немає.

Нагадаємо, що сусідня Румунія також запровадила ліцензування ввезення пшениці, кукурудзи, насіння соняшника, а також ріпаку з України, погодившись не повертатися до повної його заборони після закінчення 15 вересня терміну дії такого обмежувального заходу, введеного від імені Європейської комісії в інтересах п'яти країн Євросоюзу.

Водночас Україна зі свого боку ліцензуватиме експорт згаданої сільгосппродукції. Болгарія на такий механізм погодилася, за винятком імпорту насіння, який все ж буде заборонено до кінця листопада.

Повідомлялося, що й Словаччина також погодилася на взаємне ліцензування. Польща ж наполягає на продовженні дії національної заборони на ввезення чотирьох культур, а Угорщина, нагадаємо, ще й розширила цей перелік до 24 позицій.