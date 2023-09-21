Нова система торгівлі зерном замість заборони: Словаччина та Україна знайшли компроміс

Міністри сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш та України Микола Сольський домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.

Про це повідомляє Reuters.

"Міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій", - йдеться в електронному листі словацького міністерства.

Проте Біреш додав, що поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі.

У словацькому відомстві повідомили, що Україна також погодилася зупинити розгляд скарги в СОТ.

Конфлікт з сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина, Польща та Угорщина оголосили національні обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не поширювати заборону на імпорт до п’яти східноєвропейських держав ЄС.

Суперечка загострилася, коли Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Більш торговий представник України Тарас Качка заявив про можливість введення ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука, що викликало, зокрема, обурливу реакцію Телюса.

Країни, які вводять національні заборони, стверджують, що дешева українська пшениця, призначена переважно для транзиту на захід і в порти, руйнує їхні внутрішні ринки.

При цьому, Польща усіляко давала зрозуміти, що обмежень з українського боку буде недостатньо, й наполягала на повному ембарго за чотирма позиціями.

Україна пропонує країнам-сусідам компроміс

Україна намагається якось вирішити дану проблему та мінімалізувати конфліктні ситуації з сусідами. 19 вересня Кабінет міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до всіх згаданих п'яти країн ЄС: вона буде здійснюватися за ліцензіями Міністерства економіки за погодженням з Міністерством аграрної політики.

21 вересня Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом і вони домовилися знайти вирішення конфліктної ситуації. Наступні переговори відбудуться в найближчі дні. Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.