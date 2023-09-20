Польща, Угорщина й Словаччина готові розглядати український план з контролю експорту зерна - торгпред України

Польща, Угорщина та Словаччина, які ввели національні заборони на експорт української агропродукції, готові розглядати запропонований Україною механізм спільної верифікації та погодження постачання, заявив в ефірі національного телемарафону заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

"В понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною", - зазначив Качка.

За словами чиновника, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

"Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі", - вказав Качка.

Як зазначив торговий представник України, українська пропозиція може стати основою для розв'язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС, і польська сторона, за його твердженням, вже заявила, що готова працювати над розв’язанням цієї проблеми.

"Я вірю, що до кінця тижня, ми зможемо досягти певного компромісу. Адже насправді як для Польщі, так і для України важливо розвивати співпрацю, торгівлю, сільське господарство і дбати про інтереси аграріїв один одного, а не лише реагувати на публічні критичні зауваження", - запевнив Качка.

В Мінекономіки також вказують, що міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс в середу повідомив про готовність польської сторони знайти вирішення проблеми, пов'язаної з українським зерном.

"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися", – сказав він агентству PAP, додавши, що Польща відкрита для пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить його і допоможе Україні.

Конфлікт з Польщею та іншими сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшникад о Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів. У відповідь на рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина поновили власні заборони на ввезення цієї української продукції, причому Угорщина список значно розширила.

Через це 18 вересня Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Більш того, Качка заявив про можливість введення ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука, що викликало, зокрема, обурливу реакцію Телюса.

19 вересня Кабінет міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до всіх згаданих п'яти країн ЄС: вона буде здійснюватися за ліцензіями Міністерства економіки за погодженням з Міністерством аграрної політики. Запропонувати власний механізм обмежень Україна обіцяла Єврокомісії задля скасування нею вказаної заборони.

Втім, Польща усіляко давала зрозуміти, що обмежень з українського боку буде недостатньо, й наполягала на повному ембарго за чотирма позиціями. Більш того, в опублікованому в середу інтерв'ю польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на імпорт агропродукції з України, якщо та вдасться до подальшої ескалації конфлікту.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ Польщі в середу терміново викликало до себе українського посла Василя Зварича та висловило йому рішучий протест щодо заяв президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, які той зробив у контексті дій трьох країн ЄС, що наполягають на забороні ввезення українського зерна.

Зі свого боку посол наголосив на некоректності порівняння України з "потоплеником", яке зробив президент Польщі Анджей Дуда під час того ж захожу. Зазначимо також, що анонсована зустріч Зеленського з Дудою в Нью-Йорку була скасована.

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