МЗС Польщі викликало українського посла після обміну країн жорсткими заявами довкола заборони агроекспорту

Міністерство закордонних справ Польщі в середу терміново викликало до себе українського посла Василя Зварича. Як повідомили в МЗС Польщі, під час зустрічі заступника міністра Павла Яблонського українському дипломату висловили рішучий протест щодо вчорашніх заяв президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Той, як зазначають у відомстві, вказав на те, що деякі країни Європейського союзу удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Натомість заступник глави польського МЗС зазначив, що ця теза є неправдивою щодо Польщі, яка з перших днів війни підтримує Україну.

"Яблонський зазначив, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів не є доречними методами вирішення суперечок між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Дипломат також заявив, що ці дії України не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів "відповідають національному праву, праву ЄС і міжнародному праву".

Заступник міністра також висловив занепокоєння нещодавніми публічними заявами вищих представників влади України, "які нав’язують однобокий погляд на багатовимірну проблему" експорту української агропродукції до сусідніх країн.

В свою чергу, в МЗС України заявили, що детально поінформовані про зустріч Зварича із заступником керівника МЗС Польщі. Як зазначив спікер українського відомства Олег Ніколенко, під час цієї зустрічі посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

"Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка. Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції", - зазначив Ніколенко, маючи на увазі заяву Анджея Дуди, який назвав Україну "потопельником, який може заподіяти шкоду" та "є надзвичайно небезпечним".

Спікер МЗС наголосив, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики й очікує, що ці пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло.

Конфлікт довкола експорта української агроподукції у п'ять країн ЄС

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшникад о Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів. У відповідь на рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина поновили власні заборони на ввезення цієї української продукції, причому Угорщина список значно розширила.

Через це 18 вересня Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Більш того, заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка заявив про можливість введення ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.

19 вересня Кабінет міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до всіх згаданих п'яти країн ЄС: вона буде здійснюватися за ліцензіями Міністерства економіки за погодженням з Міністерством аграрної політики. Запровадити власний механізм обмежень Україна обіцяла Єврокомісії задля скасування нею вказаної заборони. Втім, він все рівно не влаштовує Польщу, яка наполягає на повному ембарго.