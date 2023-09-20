Дуда порівняв Україну з потопельником, який може потягнути на дно інших, та скасував заплановану зустріч з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших та

Про це він заявив під час брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, пишуть польські ЗМІ

Зазначається, що Дуда захищав рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує у рамках СОТ.

При цьому, президент Польщі порівняв Україну з потопельником, який може затягнути на глибину".

"Ми маємо справу з потопельником. Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку потопельника, знає, що він надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника", – пояснив свою думку Дуда.

Він зазначив, що саме це порівняння доречне щодо ситуації між Польщею та Україною.

"Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, у дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватись", – вважає Дуда.

Він наголосив, що Польща, хоч і підтримує Україну, повинна діяти у власних інтересах.

"Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не завдав нам шкоди, тому що якщо потопельник завдасть шкоди і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми робитимемо це ефективно та рішуче", – заявив президент Польщі.

Крім того, зустріч Дуди і президента України Володимира Зеленського у Нью-Йорку на полях саміту Генеральної Асамблеї ООН, яка була запланована на вівторок, скасована.

Дуда повідомив, що у зв'язку з перенесенням у годинах деяких перемовин, зустріч з президентом України випала з порядку денного, однак не виключив, що зустріч відбудеться пізніше.

Зауважимо, раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща, яка найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі СОТ).