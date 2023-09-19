Росія перетворює на зброю багато речей тому заслуговує на роззброєння – Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що Росія використовує як зброю їжу, енергію, дітей з окупованих територій та багато інших речей. Тому саме зараз Росія заслуговує на повне роззброєння, оскільки терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

Про це він сказав під час свого виступу.

За його словами, світ неодноразово був свідком використання Росією енергії як зброї. Нинішня загроза ще більша, оскільки Росія перетворює на зброю ядерну енергетику .

"Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Росія перетворює на зброю багато речей, і ці речі використовуються не лише проти України, але й проти інших країн.

Він наголосив, що існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї.

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - зауважив президент.

Під час виступу він ще раз нагадав світовій спільноті, що українські порти досі залишаються мішенню для російських ракет і безпілотників.

"Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", - сказав Зеленський.

Президент не залишив поза увагою ситуацію із забороною експорту української агропродукції Польщею, Словаччиною і Угорщиною. Він підкреслив що Україна робить все можливе, аби продовжувати експортувати свою продукцію попри війну. Було запущено тимчасовий експортний коридор у Чорному морі.

"Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - зауважив він.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину.