Россия превращает в оружие многое потому заслуживает разоружения – Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН подчеркнул, что Россия использует в качестве оружия пищу, энергию, детей с оккупированных территорий и многие другие вещи. Поэтому именно сейчас Россия заслуживает полного разоружения, поскольку террористы не имеют права владеть ядерным оружием.

Об этом он сказал во время своего выступления.

По его словам, мир неоднократно являлся свидетелем использования Россией энергии как оружия. Нынешняя угроза еще больше, поскольку Россия превращает в оружие ядерную энергетику.

"Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Россия превращает в оружие многое, и эти вещи используются не только против Украины, но и против других стран.

Он отметил, что существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей в качестве оружия.

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - заметил президент.

Во время выступления он еще раз напомнил мировому сообществу, что украинские порты по-прежнему остаются мишенью для российских ракет и беспилотников.

"Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие", - сказал Зеленский.

Президент не оставил без внимания ситуацию с запретом экспорта украинской агропродукции Польшей, Словакией и Венгрией. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы продолжать экспортировать свою продукцию, несмотря на войну. Был запущен временный экспортный коридор в Черном море.

"Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", – заметил он.

Напомним, 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В ответ на это, Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию