13 тысяч тонн уничтоженного зерна: какой урон нанесла ночная атака дронов в порту Измаил

В результате очередной атаки страны-агрессора РФ в порту Измаил было уничтожено 13 тыс тонн зерна. Также разрушены складские помещения филиала "Бессарабская" агрохолдинга "НИБУЛОН".

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"13 тыс тонн зерна уничтожено Россией в результате атаки "шахедов" на порт Измаил. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура", - отметил Кубраков.

Он отметил, что агропродукция предназначалась для Египта и Румынии.

"Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил", - подчеркнул Кубраков.

Он напомнил, что до этого оккупанты атаковали порт Рени, уничтожив 35 тыс тонн зерна.

"Сегодня уже 8 по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из "зернового соглашения". Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна", - подчеркнул Кубраков.

Также во время вражеской атаки пострадал филиал "Бессарабский" агрохолдинга "НИБУЛОН".

"23 августа "Бессарабский" филиал "НИБУЛОНА" потерпел атаку со стороны РФ. Произошли незначительные повреждения складских помещений. Благодаря комплексу мер безопасности, введенных на предприятии, люди не пострадали. Все сотрудники филиала имели возможность укрываться в специально обустроенных бомбоубежищах", - сообщила пресс-служба. агрохолдинг.

Там добавили, что на сегодня предприятие работает в штатном режиме. Рабочие процессы возобновлены и происходят в полной мере.

Как сообщалось ранее, ночью 23 августа россияне три часа атаковали Одесщину, в результате чего вспыхнул пожар и были повреждены зернохранилища.

Атаки РФ на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала недостачу у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.

В ночь на 2 августа оккупанты снова с помощью дронов атаковали юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

16 августа в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.