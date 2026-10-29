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Европа сокращает производство молока в отличие от США: как это повлияет на цены

молочные продукты
Евпропейские цены на молочные продукты демонстрируют разнонаправленную динамику / Depositphotos

Динамика европейского молочного рынка остается неоднородной: масло подорожало, сухое цельное молоко подешевело, а обезжиренное сухое держит высокую цену. Дефицит сырья в Европе увеличивает издержки переработчиков, а наращивание выпуска в США ужесточает конкуренцию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

После нескольких месяцев падения стоимость сливочного масла начала восстанавливаться, прибавив €50 за тонну и достигнув отметки €3 700. Цена на чедер удержаться на уровне €3 800 за тонну, тогда как сухое цельное молоко подешевело на €25.

В то же время высокий спрос поддерживает стоимость обезжиренного сухого молока вблизи предыдущих пиковых значений.

Европа сокращает предложение сырья

Сезонное снижение производительности повлекло за собой уменьшение доступности молока в Европе. Это повысило среднюю цену на спотовом рынке до € 0,47 за литр.

Такой скачок удорожает сырье для перерабатывающих предприятий, закупающих дополнительные объемы для изготовления сыра, масла и сухого молока.

В противоположность европейскому рынку, в сентябре поставки молока в США выросли примерно на 2%. Увеличение объемов американской продукции может усилить конкуренцию европейским экспортерам на международных аренах.

Продажа скота поддерживает американские фермы

Высокие цены на телят и выбракованные коровы обеспечивают фермерам США до 20% общей выручки. В некоторых хозяйствах именно эти доходы формируют доходность, компенсируя высокие затраты на производство молока.

Однако потенциальное падение цен на говядину остается риском, способным замедлить темпы наращивания выпуска сырья.

Что это значит для молочного рынка:

  • Сливочное масло: цена начинает восстанавливаться после длительного понижения.
  • Сухое обезжиренное молоко: сильный спрос поддерживает цены вблизи предыдущих максимумов.
  • Сухое цельное молоко: зафиксировано незначительное снижение цены на €25 за тонну.
  • Сырье в Европе: сокращение предложения и удорожание спотового молока увеличивают издержки переработчиков.
  • Международная конкуренция: рост производства в США может усилить давление на европейских экспортеров.

Напомним, в сентябре украинский рынок сливочного масла уже находился под давлением из-за ограниченного спроса и риска более дешевого импорта из ЕС, который сдерживал возможности производителей повышать цены.

Автор:
Татьяна Бессараб

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