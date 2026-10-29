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НБУ повысил прогноз инфляции: удары РФ прибавят почти процент

инфляция, монеты
НБУ повысил прогноз инфляции / Freepik

Национальный банк Украины пересмотрел макроэкономические ориентиры и повысил прогноз инфляции к концу 2026 года до 12,5%. По расчетам регулятора непосредственно последствия российских обстрелов прибавят к годовому показателю роста потребительских цен около 0,7 процентного пункта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Кроме ударов по инфраструктуре среди ключевых факторов давления на потребительские цены центробанк выделяет эффекты от подорожания горючего и расширения бюджетных стимулов.

Прогноз на 2027-2028 годы и факторы стабилизации

Возврат инфляции к замедлению ожидается в 2027 году, когда рост цен должен сократиться до 7,3% в годовом исчислении. Этому будут способствовать постепенное истощение эффектов от подорожания горючего, ожидаемое падение мировых цен на нефть, а также монетарные меры НБУ.

В частности регулятор планирует поддерживать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка. Дополнительно инфляционное давление будет сдерживать вынужденное охлаждение внутреннего спроса и рынка труда из-за ущерба от вражеских обстрелов.

Возврат годовой инфляции к целевому уровню 5% прогнозируется в 2028 году. Главными предпосылками для достижения цели в НБУ называют постепенное понижение давления на производственные издержки предприятий и наращивание внутреннего предложения товаров и услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что инфляция в Украине в сентябре 2026 года ускорилась до 10% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%. Национальный банк объяснил опережение прогноза российскими атаками на логистическую и производственную инфраструктуру, а также удорожанием горючего, продуктов и услуг.

Автор:
Максим Кольц

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