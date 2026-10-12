Рост цен в Украине ускорился: что повлияло на инфляцию в сентябре

Инфляция в Украине в сентябре 2026 года ускорилась до 10% в годовом исчислении, а за месяц потребительские цены выросли на 2,1%. Национальный банк объясняет опережение прогноза российскими атаками на производственную и логистическую инфраструктуру и подорожанием горючего. Более всего ускорился рост цен на горючее, продукты питания и услуги.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Инфляция в Украине ускорилась до 10%

В НБУ связывают усиление ценового давления, прежде всего, с российскими атаками на производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, а также с подорожанием горючего на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Эти факторы увеличили издержки бизнеса на производство, транспортировку и хранение товаров. В то же время базовая инфляция также оказалась выше ожиданий регулятора из-за более быстрого подорожания непродовольственных товаров и продуктов питания.

Горючее и продукты питания дорожали быстрее

Одним из заметных изменений стало ускорение роста цен на горючее. По данным НБУ, на фоне резких колебаний мировых цен на нефтепродукты годовая динамика цен в этой категории составила 46,2%. Больше всего подорожали бензин и дизельное топливо, в то время как цены на автогаз росли медленнее.

Ускорилось и удорожание сырых продуктов питания: годовая инфляция в этой категории составила 6,7%. В частности, овощи борщового набора дорожали из-за меньших урожаев и сокращения запасов. После трех месяцев снижения снова начали расти цены на яйца - преимущественно из-за увеличения расходов на содержание птицы.

На стоимость продуктов также влияли более дорогая транспортировка и хранение. Огурцы росли в цене из-за сезонного сокращения предложения овощей открытого грунта и временного дефицита тепличной продукции.

Снижение цен на яблоки замедлилось преимущественно из-за низкой базы сравнения в прошлом году, а на некоторые другие фрукты - из-за сезонного сокращения предложения.

Мясо дешевело медленнее. На свинину повлияли рост закупочных цен, сокращение поголовья, увеличение спроса со стороны переработчиков и удорожание кормов и энергоносителей. Цены на курятину поддерживали общий рост стоимости мясной продукции и производственных затрат.

Базовая инфляция выросла до 8,8%

В сентябре базовая инфляция ускорилась до 8,8% в годовом исчислении. Заметнее всего выросли цены на обработанные продукты питания - до 10,7%.

Весомым фактором стало подорожание безалкогольных напитков. На цены влияли дефицит продукции из-за повреждений производственных мощностей, а также увеличения стоимости горючего и сырья.

Колбасные изделия дорожали на фоне более медленного снижения цен на мясное сырье и роста логистических затрат. Также повышалась стоимость сыров из-за увеличения себестоимости производства, а рыбы и морепродуктов из-за усложнения логистики, более дорогих энергоресурсов и роста цен на импортную продукцию.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 2,4%. По оценке НБУ на них повлияли последствия российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру торговых и фармацевтических компаний.

Услуги также продолжали дорожать: годовой рост цен в этой категории достиг 13,7%. Больше всего на показатель повлияло повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях, в частности из-за увеличения оплаты труда преподавателей. Кроме того, дорожала аренда жилья на фоне усиления внутренней миграции.

Административно регулируемые цены выросли на 13,6%

Годовые темпы роста административно регулируемых цен в сентябре ускорились до 13,6%. Это объясняется дальнейшим повышением стоимости проезда в общественном транспорте, тарифов на водоснабжение и цен на алкогольные напитки. В то же время темпы удорожания табачных изделий остались неизменными.

НБУ предупреждает о дальнейшем инфляционном давлении

В Национальном банке ожидают, что последствия российской агрессии и войны на Ближнем Востоке и дальше будут влиять на динамику цен. Высокая стоимость горючего увеличивает расходы на транспортировку и хранение товаров, а повреждение складской и логистической инфраструктуры создает дополнительное давление на бизнес.

Эти причины могут поддерживать инфляционное давление и в последующие месяцы.

НБУ учтет текущую динамику цен и другие экономические факторы при обновлении макроэкономического прогноза. Его представят 29 октября 2026 во время прессбрифинга по итогам решения правления регулятора по монетарным вопросам.

Подробный прогноз будет опубликован 5 ноября в Инфляционном отчете Национального банка.

Напомним, в августе потребительские цены выросли всего на 0,1%, тогда как годовая инфляция составила 8,1%. Больше всего тогда подорожали водоснабжение, канализация и горючее.