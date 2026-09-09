UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Инфляция в Украине снова ускорилась: что подорожало больше всего

инфляция, калькулятор, доллары
Инфляция в Украине снова ускорилась / Freepik

Потребительские цены в Украине в августе 2026 г. выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1% против 7,7% месяцем ранее.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Государственную службу статистики.

Для сравнения, в июле потребительские цены выросли на 0,3%, а в июне снизились на 0,1%. В августе прошлого года Госстат фиксировал дефляцию на уровне 0,2%, что также отразилось на ускорении годового показателя этого года.

Годовая инфляция постепенно растет уже второй месяц подряд: в июне она составила 7,2%, в июле – 7,7%, а в августе – 8,1%. В то же время показатель пока остается чуть ниже майских 8,2%.

Что в августе подорожало, а что подешевело

По данным Госстата, в августе 2026 года больше всего подешевели овощи — на 18,3%, фрукты — на 12,0%, одежда и обувь — на 2,5%, а также масло — на 0,6%.

В то же время больше всего выросли цены на водоснабжение — на 16,8% и канализацию — на 16,7%. Также подорожали топливо и масла – на 8,1%, автодорожный пассажирский транспорт – на 6,6%, яйца – на 4,0%, рыба и продукты из рыбы – на 1,6%.

Фото 2 — Инфляция в Украине снова ускорилась: что подорожало больше всего

Базовая инфляция в августе составила 0,5% в месяц против 0,3% в июле. В годовом исчислении она осталась на уровне 8,1%.

Напомним, в июле инфляция ускорилась до 7,7% после 7,2% в июне. Тогда за месяц потребительские цены выросли на 0,3%.

НБУ в конце июля ухудшил прогноз инфляции до 10% по итогам 2026 года. А уже в сентябре регулятор предупредил, что атаки на логистику могут дополнительно подтолкнуть потребительские цены.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности