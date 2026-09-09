Инфляция в Украине снова ускорилась: что подорожало больше всего

Потребительские цены в Украине в августе 2026 г. выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1% против 7,7% месяцем ранее.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Государственную службу статистики.

Для сравнения, в июле потребительские цены выросли на 0,3%, а в июне снизились на 0,1%. В августе прошлого года Госстат фиксировал дефляцию на уровне 0,2%, что также отразилось на ускорении годового показателя этого года.

Годовая инфляция постепенно растет уже второй месяц подряд: в июне она составила 7,2%, в июле – 7,7%, а в августе – 8,1%. В то же время показатель пока остается чуть ниже майских 8,2%.

Что в августе подорожало, а что подешевело

По данным Госстата, в августе 2026 года больше всего подешевели овощи — на 18,3%, фрукты — на 12,0%, одежда и обувь — на 2,5%, а также масло — на 0,6%.

В то же время больше всего выросли цены на водоснабжение — на 16,8% и канализацию — на 16,7%. Также подорожали топливо и масла – на 8,1%, автодорожный пассажирский транспорт – на 6,6%, яйца – на 4,0%, рыба и продукты из рыбы – на 1,6%.

Базовая инфляция в августе составила 0,5% в месяц против 0,3% в июле. В годовом исчислении она осталась на уровне 8,1%.

Напомним, в июле инфляция ускорилась до 7,7% после 7,2% в июне. Тогда за месяц потребительские цены выросли на 0,3%.

НБУ в конце июля ухудшил прогноз инфляции до 10% по итогам 2026 года. А уже в сентябре регулятор предупредил, что атаки на логистику могут дополнительно подтолкнуть потребительские цены.