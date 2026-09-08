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Атаки на логистику могут подтолкнуть цены в Украине: оценка НБУ

деньги
Как атаки на логистическую инфраструктуру повлияют на цены / Shutterstock

Новые атаки на логистическую инфраструктуру Украины могут добавить около 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции к концу 2026 года. Основное влияние на цены ожидается осенью.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский, передает "Интерфакс-Украина".

Воздействие атак на логистику на инфляцию

Новые атаки на логистическую инфраструктуру Украины и повреждение объектов могут привести к дополнительному росту потребительских цен. Этот фактор не был учтен в обновленном конце июля базовом прогнозе Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, перестройка логистики и связанный с ней рост расходов могут прибавить 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции к концу 2026 года. Основное влияние этого фактора ожидается осенью, сообщил замглавы НБУ Владимир Лепушинский.

В то же время в Нацбанке не ожидают резкого скачка цен. По словам Лепушинского, влияние дополнительных логистических затрат будет постепенным, а его масштабы будут частично сдерживать конкуренция между бизнесами и слабый потребительский спрос.

Повреждение складов или распределительных центров также не означает, что все связанные с этим расходы автоматически отразятся на конечной цене товаров. Логистика и хранение в среднем формируют около 8% потребительской цены , а из-за конкурентной среды компании могут переводить на покупателей лишь часть дополнительных затрат.

В конце июля НБУ уже просмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. Ожидания на 2026 год ухудшились с 9,4% до 10%, а на 2027-й с 6,5% до 6,9%.

По данным Нацбанка, в июле потребительская инфляция ускорилась до 7,7% в годовом исчислении против 7,2% в июне. По оперативным оценкам, в августе рост цен продолжился.

Лепушинский отметил, что в целом такая динамика соответствует ожиданиям НБУ на второе полугодие, хотя фактическая инфляция оказалась несколько выше траектории, заложенной в июльском прогнозе.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами сообщал, что дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидается. Запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.

Автор:
Ольга Опенько

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