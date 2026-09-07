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Атаки РФ притормозили бизнес и экспорт, а инфляция снова пошла вверх

Гривны
Атаки РФ притормозили бизнес и экспорт

В августе экономическая активность в Украине оказалась под дополнительным давлением из-за масштабных российских атак, блокирования портов Великой Одессы и ударов по металлургическим предприятиям. На этом фоне ухудшились ожидания бизнеса, сократились грузоперевозки и экспорт, а инфляция продолжила ускоряться.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на НБУ .

В июле годовая инфляция ускорилась до 7,7%. В НБУ объясняют это смещением сезонности отдельных овощей и более высокой административной инфляцией.

По оценкам регулятора, в августе рост цен продолжил ускоряться из-за подорожания сырых продуктов, горючего и общественного транспорта.

Одновременно ухудшились деловые ожидания предприятий. Блокировка портов Большой Одессы и российские удары по металлургии привели к существенному сокращению грузовых перевозок и ослаблению промышленной активности. Проблемы с торговой логистикой также сдерживали торговлю и потребительский спрос.

Положительный вклад обеспечивал аграрный сектор. По данным НБУ, рекордная урожайность ранних культур поддерживала рост сельскохозяйственного производства.

Ситуация на рынке труда несколько изменилась: дефицит работников в августе ослаб из-за более низкого спроса на рабочую силу на фоне массированных атак. В то же время недостаток кадров оставался значительным и вместе с увеличением выплат в бюджетном секторе поддерживал высокие темпы роста зарплат.

Во внешней торговле дефицит товарами в июле увеличился из-за сокращения экспорта в результате блокирования морских путей. В то же время, текущий счет платежного баланса оставался почти сбалансированным благодаря поступлению международной помощи.

Международные резервы на конец июля составили $51,2 млрд.

На валютном рынке в августе чистый спрос на иностранную валюту и объемы интервенций НБУ оставались близкими к июльским показателям. Официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,3%, в то время как к евро гривна ослабла на 1,2% под влиянием ситуации на мировых финансовых рынках.

После повышения учетной ставки в июле гривневые инструменты продолжали воспользоваться спросом. В августе объем срочных депозитов увеличился на 2,8 млрд грн, а портфель гривневых ОВГЗ – на 1,7 млрд грн.

Напомним, в июле инфляция снова ускорилась до 7,7% в годовом исчислении после 7,2% в июне. В конце июля НБУ также усугубил прогноз инфляции на 2026 год до 10%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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