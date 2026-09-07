Атаки РФ пригальмували бізнес і експорт, а інфляція знову пішла вгору

У серпні економічна активність в Україні опинилася під додатковим тиском через масштабні російські атаки, блокування портів Великої Одеси та удари по металургійних підприємствах. На цьому тлі погіршилися очікування бізнесу, скоротилися вантажні перевезення та експорт, а інфляція продовжила прискорюватися.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на НБУ.

У липні річна інфляція пришвидшилася до 7,7%. У НБУ пояснюють це зміщенням сезонності окремих овочів та вищою адміністративною інфляцією.

За оцінками регулятора, у серпні зростання цін продовжило прискорюватися через подорожчання сирих продуктів, пального та громадського транспорту.

Одночасно погіршилися ділові очікування підприємств. Блокування портів Великої Одеси та російські удари по металургії призвели до суттєвого скорочення вантажних перевезень і послаблення промислової активності. Проблеми з торговельною логістикою також стримували торгівлю та споживчий попит.

Позитивний внесок забезпечував аграрний сектор. За даними НБУ, рекордна врожайність ранніх культур підтримувала зростання сільськогосподарського виробництва.

Ситуація на ринку праці дещо змінилася: дефіцит працівників у серпні послабився через нижчий попит на робочу силу на тлі масованих атак. Водночас нестача кадрів залишалася значною і разом зі збільшенням виплат у бюджетному секторі підтримувала високі темпи зростання зарплат.

У зовнішній торгівлі дефіцит товарами в липні збільшився через скорочення експорту внаслідок блокування морських шляхів. Водночас поточний рахунок платіжного балансу залишався майже збалансованим завдяки надходженню міжнародної допомоги.

Міжнародні резерви на кінець липня становили $51,2 млрд.

На валютному ринку у серпні чистий попит на іноземну валюту та обсяги інтервенцій НБУ залишалися близькими до липневих показників. Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,3%, тоді як до євро гривня послабилася на 1,2% під впливом ситуації на світових фінансових ринках.

Після підвищення облікової ставки в липні гривневі інструменти продовжували користуватися попитом. У серпні обсяг строкових депозитів збільшився на 2,8 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП — на 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, у липні інфляція знову прискорилася до 7,7% у річному вимірі після 7,2% у червні. Наприкінці липня НБУ також погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 10%.