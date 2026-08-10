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Інфляція в Україні у липні знову прискорилася

інфляція, калькулятор, долари
Інфляція в Україні у липні знову прискорилася / Freepik

Споживчі ціни в Україні у липні 2026 року зросли на 0,3% після зниження на 0,1% у червні. У річному вимірі інфляція прискорилася до 7,7% з 7,2% місяцем раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики.

Для порівняння, у липні 2025 року споживчі ціни знизилися на 0,2%. У травні 2026 року річна інфляція становила 8,2%.

Базова інфляція у липні сповільнилася до 0,3% проти 0,5% у червні та 0,7% у травні. У річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%.

Фото 2 — Інфляція в Україні у липні знову прискорилася

Наприкінці липня Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік з 9,4% до 10%, а на 2027 рік — з 6,5% до 6,9%.

Регулятор пояснював посилення цінового тиску зростанням витрат бізнесу, зокрема на логістику, оплату праці та енергоресурси.

Прогноз базової інфляції НБУ також погіршив: на 2026 рік — з 7,2% до 9,2%, на 2027 рік — з 4,3% до 5,1%.

Зауважимо, що  у червні інфляція знизилася на 0,1% після кількох місяців зростання. Водночас у річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2%, а базова інфляція становила 8,1%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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