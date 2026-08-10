Вінниця отримала першу партію низькопідлогових трамваїв зі Швейцарії (ФОТО)

Вінниця оновлює парк громадського транспорту – до міста доставили перші два трамваї Tram 2000 із Швейцарії. Вони оснащені низькою підлогою для комфортного пересування людей на кріслах колісних.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Фахівці Вінницької транспортної компанії розпочали перевірку транспорту перед випуском на міські лінії.

Основний акцент під час підготовки роблять на забезпеченні інклюзивності. Вагони мають низькопідлогову секцію для зручного користування пасажирами на кріслах колісних. У салонах облаштовують по два спеціальні місця відповідно до місцевих стандартів.

Фахівці вже розпочали перевірку транспорту / Фото: facebook.com/SAMorgunov

"Особливу увагу приділимо тому, щоб трамваї відповідали вимогам доступності, які діють у Вінниці", — зазначив Моргунов.

У межах проєкту "Цюрихський трамвай" передбачено:

передача 23 низькопідлогових вагонів Tram 2000;

постачання необхідних запчастин;

надання спеціального обладнання для обслуговування.

Нагадаємо, на міські маршрути столиці вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.