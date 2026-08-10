Втрати житлового фонду перевищили $61 млрд: прифронтові громади закликають переглянути державну політику

Прямі збитки житлового фонду України, завдані російською агресією, станом на кінець 2025 року сягнули $61,1 млрд, або майже третини всіх прямих втрат країни. На цьому тлі представники прифронтових регіонів закликають перейти від окремих програм підтримки до комплексної державної політики у сфері житла, яка має забезпечити доступні механізми придбання, оренди та будівництва житла.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад, присвяченого формуванню нової державної житлової політики, заявив голова асоціації та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, лише за останній рік прямі втрати житлового фонду зросли ще на $3,5 млрд. Наразі пошкоджено або зруйновано близько 14% усього житлового фонду країни, а приблизно 73% усіх збитків припадає на Донецьку, Харківську, Луганську, Дніпропетровську, Сумську, Миколаївську та Херсонську області.

Водночас Терехов зазначив, що офіційна статистика не відображає реального масштабу житлової проблеми, адже близько мільйона українців фактично не можуть користуватися власними домівками через руйнування, окупацію, бойові дії або непридатність житла для проживання.

"Держава повинна рахувати не лише офіційно зареєстрованих бездомних, а всіх, хто через війну втратив можливість користуватися власним житлом. Інакше жодна державна програма не відповідатиме реальному масштабу проблем", – наголосив він.

Чинних програм недостатньо

За даними, які навів Терехов, програма "єВідновлення" вже дозволила майже 232 тис. родин отримати компенсації на загальну суму понад 119 млрд грн, а близько 33 тис. сімей придбали нове житло. Водночас із понад 161 тис. заяв щодо знищеного житла нові помешкання за житловими сертифікатами придбала лише приблизно третина заявників.

Окрему увагу учасники засідання звернули на результати програми "єОселя" у прифронтових областях. Від початку її роботи у дев'яти таких регіонах видано лише близько 3,5 тис. кредитів, що, за оцінкою Терехова, є недостатнім. Особливо низькими залишаються показники у Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

Також, за його словами, обмеженим є доступ до іпотеки для ветеранів. У першому півріччі 2026 року вони отримали лише 22 кредити по всій країні, з яких три – у прифронтових регіонах.

Які зміни пропонують прифронтові громади

В Асоціації прифронтових міст та громад вважають, що Україні потрібна комплексна модель забезпечення громадян житлом, яка поєднуватиме доступну іпотеку, оренду з правом викупу, муніципальне та соціальне житло. Також пропонується створити постійне джерело фінансування таких програм через ринок капіталу та використати європейський досвід розвитку доступного житла.

Серед ініціатив, озвучених під час засідання, – спрямування 10% надходжень від продажу земельних ділянок на фінансування будівництва або придбання соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

На думку Терехова, питання житла безпосередньо пов'язане з економічним відновленням країни, поверненням українців та забезпеченням кадрами прифронтових громад.

"Для людей житло – це відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні, для громади – можливість залучити фахівців і відновлювати економіку, для держави – умова повернення українців, збереження людського потенціалу та довгострокового розвитку", – резюмував Терехов.

За підсумками засідання в асоціації заявили про продовження підготовки пропозицій до нової державної житлової політики. Очікується, що вони стануть основою для законодавчих ініціатив, спрямованих на розширення доступу українців до житла та підтримку відновлення громад.

На початку року Терехов заявляв, що в умовах високих безпекових ризиків і обмежених фінансових можливостей населення Україні необхідна комплексна та збалансована житлова політика, що не зводиться виключно до іпотечного кредитування. Він розповідав, що асоціація просуває Комплексну національну програму масового будівництва та реновації житлового фонду, яка передбачає кілька взаємодоповнювальних інструментів доступу до житла.