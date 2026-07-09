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Прифронтові громади закликали уряд змінити підхід до виплати компенсацій за втрачені домівки

Ігор Терехов
Звернення до уряду підписав Ігор Терехов / Асоціація прифронтових міст та громад

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Кабінету міністрів із пропозицією врегулювати механізм виплати компенсацій за житло, знищене на тимчасово окупованих територіях, а також у районах активних чи можливих бойових дій, де провести обстеження пошкоджених будинків неможливо.

Як  пише Delo.ua, відповідне звернення до уряду підписав очільник асоціації, міський голова Харкова Ігор Терехов.

В асоціації зазначають, що чинний порядок залишає без компенсації тисячі українських родин, які втратили житло внаслідок російської агресії. Згідно з постановою Кабміну №600, комісія може призупинити розгляд заяви, якщо провести обстеження знищеного житла неможливо через безпекову ситуацію. При цьому механізм дистанційного обстеження не застосовується до тимчасово окупованих територій.

На думку Терехова, питання компенсації має безпосередній вплив на повернення українців після війни.

"Тисячі українських родин фактично опинилися у правовому вакуумі. Вони не можуть запросити комісію для проведення обстеження, оскільки це фізично неможливо, але водночас вони не можуть скористатися й механізмом дистанційного обстеження, адже чинне законодавство не поширює його на тимчасово окуповані території", – зазначає очільник асоціації.

За його словами, сьогодні в Україні проживає близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, ще мільйони українців перебувають за кордоном.

"Питання житлових сертифікатів є не лише питанням соціальної підтримки, а й важливою складовою державної політики повернення українців додому", – наголосив Терехов.

У зверненні асоціація пропонує доручити Міністерству розвитку громад та територій спільно з Міністерством юстиції невідкладно підготувати зміни до нормативно-правових актів.

Що передбачає чинний порядок

Нині компенсації за знищене житло в межах державної програми надаються після підтвердження факту руйнування спеціальною комісією. Якщо обстеження провести неможливо через безпекову ситуацію, розгляд заяви може бути призупинений до моменту, коли таке обстеження стане можливим. Для частини територій передбачено механізм дистанційного обстеження, однак він не поширюється на тимчасово окуповані території, що, на думку асоціації, створює прогалину в механізмі отримання компенсацій.

Автор:
Майя Калина