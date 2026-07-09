Прифронтовые общины призвали правительство изменить подход к выплате компенсаций за утраченные дома

Ассоциация прифронтовых городов и общин обратилась в Кабинет Министров с предложением урегулировать механизм выплаты компенсаций за жилье, уничтоженное на временно оккупированных территориях, а также в районах активных или возможных боевых действий, где провести обследование поврежденных домов невозможно.

Как пишет Delo.ua , соответствующее обращение к правительству подписал глава ассоциации, городской голова Харькова Игорь Терехов.

В ассоциации отмечают, что действующий порядок оставляет без компенсации тысячи украинских семей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Согласно постановлению Кабмина №600, комиссия может приостановить рассмотрение заявления, если провести обследование уничтоженного жилья невозможно из-за ситуации безопасности. При этом механизм дистанционного обследования не применяется к временно оккупированным территориям.

По мнению Терехова, вопрос компенсации оказывает непосредственное влияние на возвращение украинцев после войны.

"Тысячи украинских семей фактически оказались в правовом вакууме. Они не могут пригласить комиссию для проведения обследования, поскольку это физически невозможно, но в то же время они не могут воспользоваться механизмом дистанционного обследования, ведь действующее законодательство не распространяет его на временно оккупированные территории", – отмечает глава ассоциации.

По его словам, сегодня в Украине проживает около 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, еще миллионы украинцев находятся за рубежом.

"Вопрос жилищных сертификатов является не только вопросом социальной поддержки, но и важной составляющей государственной политики возвращения украинцев домой", - подчеркнул Терехов.

В обращении ассоциация предлагает поручить Министерству развития общин и территорий совместно с Министерством юстиции безотлагательно подготовить изменения к нормативно-правовым актам.

Что предполагает действующий порядок

В настоящее время компенсации за уничтоженное жилье в рамках государственной программы предоставляются после подтверждения факта разрушения специальной комиссией. Если обследование провести невозможно из-за ситуации безопасности, рассмотрение заявления может быть приостановлено до момента, когда такое обследование станет возможным. Для части территорий предусмотрен механизм дистанционного обследования, однако он не распространяется на временно оккупированные территории, что, по мнению ассоциации, создает пробел в механизме получения компенсаций.