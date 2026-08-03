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Пассажиропоток "Укрзализныци" в июле вырос на 100 тысяч: какое направление самое популярное

Пассажиропоток "Укрзализныци" в июле вырос
Пассажиропоток "Укрзализныци" в июле вырос

В июле 2026 года "Укрзализныця" перевезла 2,8 млн пассажиров — на 100 тыс. больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Рост зафиксировали, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры, эвакуационные остановки, временные ограничения маршрутов и потерю части подвижного состава.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Из-за атак компании в течение июля меняла графики движения и оборот вагонов, организовывала эвакуационные остановки и назначала дополнительные рейсы на направлениях с наибольшим спросом.

К перевозкам также привлекли новые вагоны. После технического обслуживания подвижной состав пытались как можно быстрее возвращать на маршруты.

Самый суточный пассажиропоток этим летом зафиксировали 26 июля — 102 тыс. человек.

Больше пассажиров среди отдельных поездов в июле перевез скоростной Интерсити+ №705/706 Киев — Перемышль — почти 60 тыс. человек.

Всего за два месяца лета на поездах "Укрзализныци" воспользовались 5,3 млн пассажиров.

Среди них было более 7 тыс. детских групп, в которые входило 171 тыс. детей. Чаще всего они направлялись в Татарово-Буковель, Ворохту и Мукачево.

Самыми популярными маршрутами среди взрослых пассажиров и семей оставались:

  • Киев - Львов;
  • Киев - Одесса;
  • Киев - Харьков.

Именно в этих направлениях компания чаще всего назначала дополнительные поезда.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця"  заказала еще 92 новых пассажирских вагона   украинского производства. Соответствующий договор на поставку уже подписан, а изготовить и передать новые вагоны в течение 2027-2028 годов.

Автор:
Татьяна Гойденко