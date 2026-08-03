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Пасажиропотік "Укрзалізниці" у липні зріс на 100 тисяч: який напрямок найпопулярніший

Пасажиропотік "Укрзалізниці" у липні зріс
Пасажиропотік "Укрзалізниці" у липні зріс

 У липні 2026 року "Укрзалізниця" перевезла 2,8 млн пасажирів — на 100 тис. більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Зростання зафіксували попри регулярні обстріли інфраструктури, евакуаційні зупинки, тимчасові обмеження маршрутів і втрату частини рухомого складу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Через атаки компанія протягом липня змінювала графіки руху та обіг вагонів, організовувала евакуаційні зупинки й призначала додаткові рейси на напрямках із найбільшим попитом.

До перевезень також залучили новозбудовані вагони. Після технічного обслуговування рухомий склад намагалися якнайшвидше повертати на маршрути.

Найбільший добовий пасажиропотік цього літа зафіксували 26 липня — 102 тис. людей.

Найбільше пасажирів серед окремих поїздів у липні перевіз швидкісний Інтерсіті+ №705/706 Київ — Перемишль — майже 60 тис. осіб.

Загалом за два місяці літа поїздами "Укрзалізниці" скористалися 5,3 млн пасажирів.

Серед них були понад 7 тис. дитячих груп, до яких входила 171 тис. дітей. Найчастіше вони прямували до Татарова-Буковеля, Ворохти та Мукачева.

Найпопулярнішими маршрутами серед дорослих пасажирів і родин залишалися:

  • Київ — Львів;
  • Київ — Одеса;
  • Київ — Харків.

Саме на цих напрямках компанія найчастіше призначала додаткові поїзди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Відповідний договір на постачання вже підписано, а виготовити та передати нові вагони мають протягом 2027–2028 років.

Автор:
Тетяна Гойденко