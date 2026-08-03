Підприємства ОПК мають підтвердити критичність до 10 серпня, щоб зберегти бронь

Міністерство оборони України проводить перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року. У відомстві роз'яснили алгоритм підтвердження цього статусу для збереження бронювання працівників.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Перегляд здійснюється на виконання урядової постанови від 30 травня 2026 року, яка зобов'язує державні органи до 1 вересня провести ревізію чинних рішень. Порядок перевірки, строки дії рішень і збереження бронювання уточнено постановою від 1 липня 2026 року.

Дедлайни та наслідки неподання документів

Підприємства, яким Міноборони раніше надало статус критично важливих, мають подати підтвердні документи до 10 серпня 2026 року.

У разі своєчасного подання пакету документів рішення про критичність залишатиметься чинним до дати, вказаної у попередньому рішенні. Бронювання військовозобов'язаних працівників також зберігатиметься на наданий термін.

Якщо підприємство, для якого передбачено спрощену процедуру, не надішле документи у встановлений строк, з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого буде скасовано. Автоматично анулюється й бронювання працівників.

Хто має право на спрощену процедуру

Спрощений механізм без повторного збору повного пакета документів стосується підприємств, визначених критичними відповідно до наказу Міноборони від 28 жовтня 2025 року № 722. До цієї категорії належать:

Виконавці та співвиконавці оборонних контрактів: якщо частка товарів, робіт чи послуг оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва;

Резиденти Defence City;

Виробники вибухових речовин і боєприпасів: компанії зі статусом виробника, які уклали спільне рішення з Міноборони та внесені до електронного реєстру учасників відбору;

Інші підприємства ОПК, авіабудування та космічної галузі: які визнані важливими за сукупністю щонайменше трьох критеріїв і мали право бронювати до 50% працівників.

Перераховані категорії подають довідку про середню заробітну плату за попередній місяць, податковий розрахунок сум доходу, а також звернення та документи відповідно до свого критерію (відомості про строки виконання контрактів, статус резидента або спільне рішення з Міноборони).

Кому потрібно пройти повне перепідтвердження

Повний пакет документів зобов'язані надати підприємства, які отримали статус критично важливих за грантовим критерієм BRAVE1 на розвиток інновацій та технологій для оборони.

До переліку документів для них входять:

Лист-звернення до Міноборони із зазначенням коду ЄДРПОУ, контактних даних, видів діяльності та кількості військовозобов’язаних працівників;

Засвідчена копія грантового договору з Фондом розвитку інновацій;

Підтвердження надходження грантових коштів (банківська виписка або квитанція).

Рішення щодо підтвердження або скасування статусу для цієї категорії ухвалюватиметься окремо після розгляду повного пакета документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня запрацюють нові правила бронювання. Щоб не втратити бронь, бізнесу необхідно погасити податкові борги та забезпечити рівень заробітної плати від 25 941 грн.