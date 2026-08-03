Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти через санкції ЄС

Власник єдиного нафтопереробного заводу в Грузії "Кулеві" оголосив про повний перехід на переробку неросійської сировини. Процес планують завершити до кінця вересня 2026 року після того, як Європейський Союз запровадив проти підприємства санкції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Завод у Кулеві розпочав переробку казахстанської нафти ще на початку липня, а наприкінці серпня (між 20 та 30 числом) очікує на танкер із сировиною з Лівії.

У липні ЄС включив НПЗ "Кулеві" до санкційного списку, надавши компанії Black Sea Petroleum шестимісячний перехідний період для відмови від російської нафти та пошуку альтернативних постачальників.

Представники Євросоюзу зазначили, що підприємство можуть виключити із санкційного списку, якщо воно повністю доведе факт переходу на неросійську сировину.

За даними компанії, у першому півріччі 2026 року НПЗ "Кулеві" переробив понад 650 тисяч тонн нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС увів санкції проти єдиного нафтопереробного заводу в Грузії через російську нафту. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій проти Росії.