Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

--0,05

EUR

51,27

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,83

44,73

EUR

51,65

51,45

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти через санкції ЄС

НПЗ
Єдиний НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти через санкції ЄС / Depositphotos

Власник єдиного нафтопереробного заводу в Грузії "Кулеві" оголосив про повний перехід на переробку неросійської сировини. Процес планують завершити до кінця вересня 2026 року після того, як Європейський Союз запровадив проти підприємства санкції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Завод у Кулеві розпочав переробку казахстанської нафти ще на початку липня, а наприкінці серпня (між 20 та 30 числом) очікує на танкер із сировиною з Лівії.

У липні ЄС включив НПЗ "Кулеві" до санкційного списку, надавши компанії Black Sea Petroleum шестимісячний перехідний період для відмови від російської нафти та пошуку альтернативних постачальників. 

Представники Євросоюзу зазначили, що підприємство можуть виключити із санкційного списку, якщо воно повністю доведе факт переходу на неросійську сировину.

За даними компанії, у першому півріччі 2026 року НПЗ "Кулеві" переробив понад 650 тисяч тонн нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС увів санкції проти єдиного нафтопереробного заводу в Грузії через російську нафту. Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій проти Росії.

Автор:
Максим Кольц