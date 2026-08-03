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У липні підрозділи Міноборони розмінували понад 900 га звільнених територій
За липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни 923 га деокупованих територій.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зокрема, впродовж місяця фахівці обстежили та розмінували:
- 203,65 га сільськогосподарських угідь;
- 20,43 км автомобільних доріг;
- 50,27 км залізничних колій.
За липень сапери виявили та знищили 276 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи знешкодили 482 698 таких об'єктів.
До виконання робіт із гуманітарного та оперативного розмінування на звільнених землях залучені підрозділи Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Нагадаємо, в Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина. Загалом до господарського використання вже повернули понад 40,7 тис. км² деокупованих земель.