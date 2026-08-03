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У липні підрозділи Міноборони розмінували понад 900 га звільнених територій

розмінування
У липні підрозділи Міноборони розмінували понад 900 га звільнених територій / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

За липень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України очистили від мін та вибухонебезпечних залишків війни 923 га деокупованих територій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, впродовж місяця фахівці обстежили та розмінували:

  • 203,65 га сільськогосподарських угідь;
  • 20,43 км автомобільних доріг;
  • 50,27 км залізничних колій.

За липень сапери виявили та знищили 276 вибухонебезпечних предметів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи знешкодили 482 698 таких об'єктів.

Фото 2 — У липні підрозділи Міноборони розмінували понад 900 га звільнених територій
Статистика розмінованих територій і виявлених предметів за липень 2026 року / Міноборони

До виконання робіт із гуманітарного та оперативного розмінування на звільнених землях залучені підрозділи Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, в Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина. Загалом до господарського використання вже повернули понад 40,7 тис. км² деокупованих земель.

Автор:
Максим Кольц