- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В июле подразделения Минобороны разминировали более 900 га освобожденных территорий
За июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, в течение месяца специалисты обследовали и разминировали:
- 203,65 га сельскохозяйственных угодий;
- 20,43 км автомобильных дорог;
- 50,27 км железнодорожных путей.
За июль саперы обнаружили и уничтожили 276 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения России подразделения обезвредили 482698 таких объектов.
Для выполнения работ по гуманитарному и оперативному разминированию на освобожденных землях привлечены подразделения Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Напомним, в Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина. В общей сложности к хозяйственному использованию уже вернули более 40,7 тыс. км² деоккупированных земель.