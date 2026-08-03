В июле подразделения Минобороны разминировали более 900 га освобожденных территорий

За июль 2026 подразделения Министерства обороны Украины очистили от мин и взрывоопасных остатков войны 923 га деоккупированных территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в течение месяца специалисты обследовали и разминировали:

203,65 га сельскохозяйственных угодий;

20,43 км автомобильных дорог;

50,27 км железнодорожных путей.

За июль саперы обнаружили и уничтожили 276 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения России подразделения обезвредили 482698 таких объектов.

Статистика разминированных территорий и обнаруженных предметов за июль 2026 года/Минобороны

Для выполнения работ по гуманитарному и оперативному разминированию на освобожденных землях привлечены подразделения Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, в Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина. В общей сложности к хозяйственному использованию уже вернули более 40,7 тыс. км² деоккупированных земель.