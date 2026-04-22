В Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина

Украина уже вернула к хозяйственному использованию более 40,7 тыс. км² территорий, ранее загрязненных взрывоопасными предметами. Это больше площади Одесской области, что демонстрирует масштабы проведенных работ по гуманитарному разминированию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Обновленные данные озвучили представители Министерства обороны на международном форуме Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop 2026 в Женеве.

Отдельно в Минобороны сообщили, что только в марте 2026 саперные подразделения разминировали 876 гектаров земель на деоккупированных территориях. Всего с начала года очищено 2831 гектар.

Разминирование остается критически важным для экономики, ведь речь идет прежде всего о возвращении к работе аграрных земель, инфраструктуры, жилых территорий и промышленных объектов. Без этого невозможно полноценное восстановление регионов и безопасное возвращение людей.

Несмотря на значительный прогресс, масштабы минного загрязнения остаются одними из самых больших в мире. Поэтому для Украины ключевой задачей остается ускорение темпов очищения территорий и привлечение международной технической и финансовой поддержки.

Напомним, в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн. грн.