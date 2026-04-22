Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина

Разминирование остается критически важным для экономики / Минобороны

Украина уже вернула к хозяйственному использованию более 40,7 тыс. км² территорий, ранее загрязненных взрывоопасными предметами. Это больше площади Одесской области, что демонстрирует масштабы проведенных работ по гуманитарному разминированию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Обновленные данные озвучили представители Министерства обороны на международном форуме Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop 2026 в Женеве.

Отдельно в Минобороны сообщили, что только в марте 2026 саперные подразделения разминировали 876 гектаров земель на деоккупированных территориях. Всего с начала года очищено 2831 гектар.

Разминирование остается критически важным для экономики, ведь речь идет прежде всего о возвращении к работе аграрных земель, инфраструктуры, жилых территорий и промышленных объектов. Без этого невозможно полноценное восстановление регионов и безопасное возвращение людей.

Несмотря на значительный прогресс, масштабы минного загрязнения остаются одними из самых больших в мире. Поэтому для Украины ключевой задачей остается ускорение темпов очищения территорий и привлечение международной технической и финансовой поддержки.

Напомним, в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий   и выплатили операторам более 35 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко