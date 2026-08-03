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Единый НПЗ Грузии отказывается от российской нефти из-за санкций ЕС

НПЗ
Единый НПЗ Грузии отказывается от российской нефти из-за санкций ЕС / Depositphotos

Владелец единственного нефтеперерабатывающего завода в Грузии "Пуле" объявил о полном переходе на переработку нероссийского сырья. Процесс планируется завершить до конца сентября 2026 года после того, как Европейский Союз ввел против предприятия санкции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Завод в Кулеве начал переработку казахстанской нефти еще в начале июля, а в конце августа (между 20 и 30 числом) ожидает танкер с сырьем из Ливии.

В июле ЕС включил НПЗ "Пуле" в санкционный список, предоставив компании Black Sea Petroleum шестимесячный переходный период для отказа от российской нефти и поиска альтернативных поставщиков.

Представители Евросоюза отметили, что предприятие могут исключить из санкционного списка, если оно полностью докажет факт перехода на нероссийское сырье.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года НПЗ "Пулеви" переработал более 650 тысяч тонн нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против единого нефтеперерабатывающего завода в Грузии из-за российской нефти. Ограничения вошли в 21-й пакет санкций против России.

Автор:
Максим Кольц