Липнева приватизація принесла держбюджету 122,8 млн грн

Упродовж липня Фонд державного майна України (ФДМУ) провів 52 успішні приватизаційні онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних пропозицій, які мають надійти до державного бюджету, становить 122,8 млн грн при сукупній стартовій ціні лотів 57,1 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

У липневих торгах взяли участь 185 покупців. Завдяки конкуренції середня ціна реалізації об’єктів приватизації зросла у 2,15 раза порівняно з початковою вартістю.

Найдорожчим лотом місяця стало незавершене будівництво в місті Рівне. Під час торгів його фінальна вартість зросла у 55 разів — із початкових 0,45 млн грн до 25 млн грн.

Також у липні відбулося 6 аукціонів з продажу санкційного майна. У них взяли участь 37 покупців, а сума переможних ставок перевищила 12 млн грн.

На серпень у системі Prozorro.Продажі ведомство вже оголосило 90 приватизаційних аукціонів зі стартовою вартістю об'єктів 107,8 млн грн.

Нагадаємо, Україна виставить на продаж чотири великі підприємства за 7,55 млрд грн. Зокрема, у жовтні відбудуться торги з приватизації "Сумихімпрому", Одеського припортового заводу, а також конфіскованих Демурінського ГЗК і "Мотордеталь-Конотоп".